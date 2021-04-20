KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık federasyonu tartışmanın sadece bir zaman kaybı olduğu sonucuna ulaştık. Masaya yeni bir konsept ve yeni bir hikaye getirmeliyiz. Bu da sahadaki gerçekliğe dayanmalı; sahadaki gerçeklik ise iki devletin olmasıdır. Verdiğimiz kavga, bayrağımızın gönderden inmemesi ve ezan sesinin susmamasıdır. En büyük desteğimiz ve gücümüz 85 milyonluk Türkiye’dir." dedi.

Tatar, önce Avrupa’da yaşayan gazetecilerle çevrim içi bir görüşme yaptı.

Ardından da Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı tarafından düzenlenen çevrim içi panelde konuştu.

"Federasyonu tartışmak sadece zaman kaybı"'

Tatar, 27 ila 29 Nisan tarihleri arasında Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantıya dair değerlendirmelerde bulundu. Federasyonu tartışmanın sadece bir zaman kaybı olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi. Masaya yeni bir konsept ve yeni bir hikaye getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin, yeni çözümün iki devlete dayalı olması gerektiğine dair duruşlarını kalpten desteklediğini dile getirdi. Türkiye ile bu yeni duruşu Cenevre'de masaya getireceklerini söyledi.

Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatını da "milat" olarak değerlendirdi. "Kıbrıs Türkü’nün tekrar doğduğu 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barış gelmiştir.” dedi.