Kolombiya'da Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda sahilde yürüyüş yapan adam, timsahla karşılaştı.

Timsahı son anda fark ederek hızla kaçan adamın ve çevredekilerin yaşadığı korku amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Yetkililer, plaj sakinlerine parkın vahşi yaşamı korumak ve insanların tadını çıkarmaları için kurulduğunu hatırlattı ve timsahın varlığının olumlu bir işaret olduğunu söyledi.

Milli Park Direktörü Luz Elvira Angarita, bölgede timsah görmenin normal olduğunu belirterek, "bu habitatların yalnızca insanların zevk alması için değil, aynı zamanda vahşi hayvan türlerinin korunması için olduğunu hatırlamak önemlidir" dedi. Olayın ardından plajdakiler tahliye edildi.

Kaynak: DHA