Kolombiya'da polislere yönelik bombalı saldırı: 14 yaralı

Antioquia yönetim bölgesine bağlı Yondo kasabasında, özel bir mülkte tahliye operasyonu gerçekleştiren Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD'a el yapımı bombalı saldırı yapıldı.

Patlamada 3'ü ağır 14 polis yaralandı. Bölgeye takviye kuvvetlerin sevk edilmesinin ardından güvenlik kontrolü sağlandı.

Antioquia Valisi Anibal Gaviria Correa, saldırının faillerinin bulunmasına yardımcı olacak kişilere büyük miktarda para ödülü verileceğini duyurdu.

Saldırıyı kınayan Correa, "Sorumluları bulana kadar yorulmadan operasyonlara devam edeceğiz. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kolombiya basınındaki habere göre olay, özel bir petrol şirketinin, kendisine ait araziyi işgal edenleri polise bildirmesiyle başladı.

Polisin bölgeye intikal etmesinin ardından yüzleri maskeli kişilerle güvenlik güçleri arasında uzun süre gerginlik yaşandı. Polis, kendisine molotofkokteyli ve patlayıcı maddelerle saldıran gruba gaz bombasıyla karşılık verdi.