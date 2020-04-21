Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 27 Nisan'da sona erdirilmesi planlanan karantinanın 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İnşaat ve imalat sektörlerinin açılmasına şartlı izin verileceğini belirten Duque, ulusal ve uluslararası uçuşların ise mayıs sonuna kadar yapılmayacağını söyledi.

Devlet Başkanı Duque, genel karantina uygulamasıyla Kolombiya halkının sağlığının korunması, gıda talebinin ve ilaçlara ulaşımının garanti altına alınmasının amaçlandığını vurguladı.

Niyetlerinin kimseyi eve hapsetmek olmadığını belirten Duque, "Bu, özgürlük ya da eve hapsetme meselesi değildir. Sorumluluğumuz sizin yaşamınızı ve sağlığınızı korumaktır. Bu durumun yoksulluğa ve ekonomik durgunluğa sebep olmaması için önlemlerimizi alacağız" dedi.