Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya’da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.

Büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 107 yolcu, Türk Hava Yollarına ait uçakla yerel saatle 15.40’ta Prag’ın Vaclav Havel Havalimanı’ndan hareket etti.

Yolculara havalimanına kadar eşlik eden Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun selamlarını ileterek, hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bağış, Türkiye’nin Çekya’da kalan vatandaşlarını ülkeye götürebilecek imkanlara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Güçlü bir devlet olmanın farkını sizler de hissediyorsunuz, görüyorsunuzdur." dedi.

Yolcuların Ankara’ya götürüleceği, daha sonra ise 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Karabük’te hazırlanan yurtlara yerleştirilecekleri bilgisini paylaşan Bağış, bu yurtlarda herkesin ayrı odasının olacağını ve bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını dile getirdi.