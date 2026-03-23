Hafif Sağanak Yağışlı 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.03.2026 21:46

Kolombiya’da düşen askeri personel taşıyan nakliye uçağındaki 8 kişi öldü, 73 kişi yaralandı

Kolombiya’nın güneyinde askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Putumayo Valisi Jhon Gabriel Molina Acosta, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, uçak kazasında şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını ve 15 yaralının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Nakliye uçağında toplam 125 kişinin bulunduğunu belirten Molina Acosta, bunlardan 112’sinin asker, 2’sinin polis ve 11’inin mürettebat olduğunu kaydetti.

Molina Acosta, savcılığın kazaya ilişkin soruşturma başlattığını vurgulayarak, "Uçakta 100’den fazla kişi olduğunu biliyorduk. Sabah saatlerinden bu yana süren kurtarma çalışmalarının ardından 8 can kaybı, 73 yaralı ve durumu kritik 15 kişi olduğu tespit edildi. Kazanın nedenini henüz bilmiyoruz, bildiğimiz tek şey uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra düştüğüdür." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, dün Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğramıştı. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği yer almıştı.

ETİKETLER
Kolombiya Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Trump, nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair İran'la anlaşmaya vardıklarını savundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ