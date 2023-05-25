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Dünya
AA 25.05.2023 05:34

Kolombiya'da bombalı saldırı: 3 ölü

Kolombiya'nın kuzeyinde, devriye görevinde bulunan polis aracına yönelik bombalı saldırıda ikisi polis 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kolombiya'da bombalı saldırı: 3 ölü

Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında, polisleri taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba infilak etti.

Saldırıda, ikisi polis 3 kişi hayatını kaybetti, dördü polis 8 kişi yaralandı.

Ölen sivilin yoldan tesadüfen geçen motosikletli genç bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaralı polisler helikopterle Cucuta'daki başka hastanelere nakledilirken, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle elektrik hatlarının zarar gördüğü ve kasabanın bir kısmının elektriksiz kaldığı bildirildi.

Saldırıyı şu ana kadar herhangi bir örgüt üstlenmezken, bölgede silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) muhalifi 33. cephenin varlık gösterdiği biliniyor.

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