Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 02:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı
Kolombiya'da, AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.
Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.
Acil kullanım onayı alan üçüncü aşı
Böylece, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı ve Pfizer/BioNTech'in ardından Kolombiya'da AstraZeneca acil kullanım onayı olan üçüncü COVID-19 aşısı oldu.
Aşı vurulan kişi sayısı 45 bini geçti
Kolombiya'da 17 Şubat'ta ilk COVID-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülkede toplam aşı vurulan kişi sayısı 45 bin 150'ye ulaştı.
Ülkede bugüne kadar 2 milyon 237 bin 542 kişi COVID-19'a yakalandı, 59 bin 260 kişi yaşamını yitirdi.
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