Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri, pazarlar ve eğlence parkları için getirilen süre kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmasına devam ederken, 15 Mart’tan itibaren restoran, sinema ve düğün salonlarındaki etkinliklere sıkı tedbirler altında izin verilecek.

Ertelenen yerel seçimler yapılacak

Salgın nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin mayıs sonu veya haziran başında yapılabileceği de açıklandı.

Pakistan Kriket Süper Ligi maçlarında ise 15 Mart'tan itibaren yüzde 50 kapasiteyle mart sonundaki final maçlarında ise tam kapasiteyle seyircilere izin verilecek.

Ülkede 12 bin 708 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da, dün 1196 kişide salgına rastlanırken toplam koronavirüs vaka sayısı 574 bin 580'e ulaştı. Ülkede salgın nedeniyle 12 bin 708 kişi de hayatını kaybetti.

Aşılama devam ediyor

Koronavirüs aşılamalarının 3 Şubat'ta başladığı ülkede, öncelik sağlık çalışanlarıyla 65 yaş üzerindekilere tanınıyor.

31 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) COVID-19 Aşısına Erişim Programı (COVAX) kapsamında 17 milyon doz AstraZeneca aşısı alınacağı açıklanmıştı.

Ülkede, Çin ilaç şirketi CanSino, Rusya’nın Sputnik ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği COVID-19 aşılarına acil kullanım onayı verilmişti.