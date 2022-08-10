Venezuela ile yeni bir sayfanın açılması için gerekli adımların atıldığını belirten Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, öncelikli olarak kara sınırının ticari olarak açılması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Petro, mevkidaşı Nicolas Maduro ile yüz yüze bir görüşmenin şimdilik söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Bir toplantı olsaydı, sadece bilgi değil aynı zamanda hazırlık da olurdu" ifadesini kullandı.

Ticari, kültürel ve askeri ilişkilerin tekrardan normalleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Petro, "Tüm bu süreçlerin başlayabilmesi için bir şeyleri yeniden inşa etmeliyiz, yani bunlar normalleşmeden önceki adımlardır." dedi.

Venezuela'dan normalleşmeye destek

Venezuella Savunma Bakanı Vladimir Padrino da Twitter'daki açıklamasında, askeri ilişkilerin tekrar kurulması için gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Devlet Başkanı Maduro'nun süreci yakından takip ettiğini aktaran Padrino, "Başkomutan Nicolas Maduro, askeri ilişkilerimizin yeniden düzeltilmesi için Kolombiya Savunma Bakanı ile derhal temas kurmamı istedi" bilgisini paylaştı.

Kolombiya'nın yeni Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, 29 Temmuz'da mevkidaşı Carlos Faria ile Venezuela'nın Kolombiya sınırındaki Tachira eyaletinde bir araya gelmişti.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro, 22 Haziran'da Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke kara sınırının açılmasını ele aldıklarını duyurmuştu.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da kesintiye uğramıştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendisini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı.

Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela’yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Venezuela ve Kolombiyalı yetkililerin sınırları yeniden açma görüşmeleri en son 6 Eylül 2021'de gerçekleşmiş, müzakerelerde ilerleme olmakla beraber devamı getirilmemişti.