Asya Pasifik bölgesinde gerilim Çin'in tatbikatlara devam etmesiyle tırmanıyor. Tayvan, Çin'in tatbikatlarının 6'ıncı gününde, Ada'nın çevresinde 45 savaş uçağı ile 10 savaş gemisinin tespit edildiğini açıkladı.

Uçakların, Tayvan Boğazı'ndaki sınır hattının doğusu ile taraflar arasında fiili hattı belirleyen 'Orta Çizgi'yi geçtiği belirtildi.

Tayvan topçu tatbikatına başladı

Tayvan, tatbikatların gerçek niyetinin açıklandığından farklı olduğuna dikkati çekti. Çin'in tatbikatlarla, bölgedeki statükoyu değiştirmeyi ve Tayvan boğazı üzerinden Doğu ve Güney Çin denizlerini kontrol etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Tayvan, Çin'in ada çevresindeki tatbikatlarına karşılık verdi. Adanın güneyinde gerçek zamanlı topçu tatbikatı yaptı. Gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatta 114 top mermisi ateşlendi. 11 Ağustos'a kadar süreceği açıklanan tatbikatların hedefinin olası bir çıkarma harekatını püskürtmek olduğu ifade edildi.

Çin, 4-7 Ağustos'ta Tayvan çevresinde yaptığı askeri tatbikatları devam ettirme kararı almıştı.

Pelosi'den Tayvan açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, Tayvan ziyareti sonrası ilk kez katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"Çin hükümetinin, Tayvan'ı izole etmesine izin veremeyiz" diyen Pelosi, ABD'nin 'tek Çin' politikasını izlediğini de sözlerine ekledi.