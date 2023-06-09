Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı ELN arasında 6 aylık geçici ateşkes imzalandı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, yaptığı açıklamada, müzakerelerin ardından 6 aylık ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Rodriguez, taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını bildirdi.

ELN heyeti baş müzakerecisi Pablo Beltran, müzakere sürecine katkıları için Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'e teşekkür ederek, "Bu ateşkesin insani bir amacı var, Kolombiya'da toplumunun barışın inşasına katılımı için çatışmanın şiddetinin azaltılması gerekir." ifadesini kullandı.

ELN'nin üst düzey liderlerinden Antonio Garcia da Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya teşekkür ederek, "Bugün çok özel bir gün, Kolombiya halkına duyduğunuz güven için size son derece minnettarım." diye konuştu.

Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda da tarih bir kararın hayata geçtiğini vurgulayarak, "Bütün bu kararlar, kademeli ve yapıcı şekilde uygulanacaktır. Yaşam ve özgürlük meseleleri kararların merkezindedir. ELN, toplumun sürece katılımı hususunda hiç bu kadar yakın davranmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakerelerinin final aşamasına Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da katıldı.

Cumhurbaşkanı Petro ise ELN'nin kendilerine ulusal bir ateşkes yapılması önerisinde bulunduğunu belirterek, "Mayıs 2025'te ELN ile devlet arasında on yıllardır süren savaş tamamen sona erecek." ifadesini kullandı.

​​​​​​​Üç yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına Otty Patino, ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik ediyordu.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Meksika'da 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.