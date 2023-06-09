Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2023 21:18

Çin'den ABD'ye "diğer ülkeleri taraf seçmeye zorlamama sözünü tutma" çağrısı

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Suudi Arabistan'ı ziyaretinde dile getirdiği, "hiçbir ülkeyi Çin ile ABD arasında seçim yapmaya zorlamama" taahhüdüne uyma çağrısında bulundu.

Çin'den ABD'ye "diğer ülkeleri taraf seçmeye zorlamama sözünü tutma" çağrısı
[Fotograf: AP]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Blinken sözlerini not ettiklerini belirterek, "Umarız ABD'nin tüm diplomatik temsilcilikleri, (Blinken'in) ABD ile Çin arasında seçim yapmayı istememe taahhüdüne uygun hareket eder." dedi.

ABD'nin kurucu önderlerinden George Washington'ın, "Dostlar arasındaki bağın gerçek kriteri sözler değil eylemlerdir." sözünü hatırlatan Vang, "ABD, diğer ülkelerin Çin ile bağlarını geliştirmesi konusunda açık fikirli olmalı; Huawei ve diğer Çin şirketlerine köstek olmaya, müttefiklerini Çin'e çip ihracatını kısıtlamaya zorlamaya, diğer ülkeleri havuç ve sopayla Çin'le işbirliğinden alıkoymaya, 'borç tuzağı' anlatısıyla Çin hakkında dezenformasyon yaymaya son vermeli." ifadelerini kullandı.

Blinken'in muhtemel Çin ziyareti

Çinli Sözcü Vang, ABD'li Bakan Bilinken'in, iki ülke arasında yaşanan yüksek irtifa balonu krizi nedeniyle şubat ayında iptal ettiği ziyaretini gelecek hafta gerçekleştireceğine dair haberleri doğrulamaktan kaçınırken "Çin'in diyalog ve iletişime açık olduğu" mesajını verdi.

İletişimin yalnızca iletişim için olmayacağını, bir şeyi söyleyip tersini yapmanın iletişimi anlamsız kıldığını ifade eden Vang, "ABD, Çin'in iç işlerine karışmayı, çıkarlarına zarar vermeyi bırakmalı. Bir yandan ilişkide 'güvenlik bariyerleri' oluşturmak istediğini iddia ederken diğer yandan ilişkilerin siyasi temelini aşındırmamalı. İlişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı bir doğrultuya sokmak üzere Çin ile çaba göstermeli." dedi.

ETİKETLER
Çin ABD Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Myanmar yönetimi kasırganın etkilediği bölgelere insani yardımları askıya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Bakan Şimşek'ten TCMB Başkanlığına atanan Erkan'a kutlama
22:14
ABD Kongresine "Uluslararası İslam Karşıtlığı ile Mücadele Yasa Tasarısı" sunuldu
22:10
İsveç'ten NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni
21:57
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi ölü, 7 yaralı
21:47
Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı
21:23
Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı ELN arasında 6 aylık geçici ateşkes imzalandı
Duman altında kalan New York'un öncesi ve sonrası
Duman altında kalan New York'un öncesi ve sonrası
FOTO FOKUS
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ