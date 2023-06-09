Çin'den ABD'ye "diğer ülkeleri taraf seçmeye zorlamama sözünü tutma" çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Blinken sözlerini not ettiklerini belirterek, "Umarız ABD'nin tüm diplomatik temsilcilikleri, (Blinken'in) ABD ile Çin arasında seçim yapmayı istememe taahhüdüne uygun hareket eder." dedi.

ABD'nin kurucu önderlerinden George Washington'ın, "Dostlar arasındaki bağın gerçek kriteri sözler değil eylemlerdir." sözünü hatırlatan Vang, "ABD, diğer ülkelerin Çin ile bağlarını geliştirmesi konusunda açık fikirli olmalı; Huawei ve diğer Çin şirketlerine köstek olmaya, müttefiklerini Çin'e çip ihracatını kısıtlamaya zorlamaya, diğer ülkeleri havuç ve sopayla Çin'le işbirliğinden alıkoymaya, 'borç tuzağı' anlatısıyla Çin hakkında dezenformasyon yaymaya son vermeli." ifadelerini kullandı.

Blinken'in muhtemel Çin ziyareti

Çinli Sözcü Vang, ABD'li Bakan Bilinken'in, iki ülke arasında yaşanan yüksek irtifa balonu krizi nedeniyle şubat ayında iptal ettiği ziyaretini gelecek hafta gerçekleştireceğine dair haberleri doğrulamaktan kaçınırken "Çin'in diyalog ve iletişime açık olduğu" mesajını verdi.

İletişimin yalnızca iletişim için olmayacağını, bir şeyi söyleyip tersini yapmanın iletişimi anlamsız kıldığını ifade eden Vang, "ABD, Çin'in iç işlerine karışmayı, çıkarlarına zarar vermeyi bırakmalı. Bir yandan ilişkide 'güvenlik bariyerleri' oluşturmak istediğini iddia ederken diğer yandan ilişkilerin siyasi temelini aşındırmamalı. İlişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı bir doğrultuya sokmak üzere Çin ile çaba göstermeli." dedi.