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Dünya
AA 09.06.2023 20:59

BM: BM personeline "istenmeyen kişi" ilkesi uygulanamaz

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan hükümetinin BM Sudan Temsilcisi ve BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Perthes'i "istenmeyen kişi" ilan etmesiyle ilgili, "BM personeline 'istenmeyen kişi' ilkesi uygulanamaz." açıklamasında bulundu.

BM: BM personeline "istenmeyen kişi" ilkesi uygulanamaz
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin konuştu.

Perthes'in halihazırda Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da olduğu bilgisini paylaşan Dujarric, konumunda değişiklik olması halinde bilgi sağlayacaklarını kaydetti.

Dujarric, "BM personeline 'istenmeyen kişi' ilkesi uygulanamaz. Üye ülkelerin bu ilkeyi uygulaması ise BM Şartı uyarınca yükümlülüklerini ve BM personelinin imtiyazlarını ve dokunulmazlıklarını ihlal etmesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

"İstenmeyen kişi" ilanı

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti hükümeti, BM Genel Sekreterine, BM Sudan temsilcisi ve BM'nin Sudan'daki Geçiş Entegre Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Perthes’in 8 Haziran Perşembe itibarıyla istenmeyen kişi ilan edildiğini resmen bildirmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Orgeneral Burhan'ın Guterres'e mektubu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, geçen ay, Guterres'ten, Perthes'e alternatif bir aday göstermesini istemişti.

Burhan, Perthes'in kendilerine sunduğu raporlarda, asker ile sivil gruplar arasında 5 Aralık 2022'de imzalanan çerçeve anlaşma üzerinde fikir birliği olduğunu savunarak yanlış bilgilendirme yaptığını ve bu iddiaların gerçeklerle açıkça çeliştiğini ileri sürmüştü.

Perthes'in varlığının, BM'ye yönelik izlenim üzerinde olumsuz etki yaptığını öne süren Burhan, Perthes’in misyonun başında olduğu zamanın uzamasının, UNITAMS'ın geçiş sürecinin başarılı şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmadığının göstergesi olduğunu ifade etmişti.

Burhan, mektubunda, "BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Perthes'e bir alternatif aday göstermesini istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Guterres, mektup karşısında şoke olmuştu

BM Genel Sekreteri Sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in, Burhan'dan aldığı mektup karşısında şoke olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, Guterres'in, BM Sudan Temsilcisi Perthes’in çalışmalarından gurur duyduğu ve ona duyduğu tam güveni yeniden teyit ettiği vurgulanmıştı.

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