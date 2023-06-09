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Dünya
AA 09.06.2023 20:57

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki dava dosyası

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki "gizli belgeler"e ilişkin dava dosyası kamuya açıklandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki dava dosyası
[Fotograf: Reuters]

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