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AA
HABER GİRİŞ
09.06.2023 20:57
, 09.06.2023 20:58
SON GÜNCELLEME
09.06.2023 20:58
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki dava dosyası
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki "gizli belgeler"e ilişkin dava dosyası kamuya açıklandı.
[Fotograf: Reuters]
Ayrıntılar geliyor...
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