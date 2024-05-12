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Dünya
AA 12.05.2024 12:30

Kolombiya Cumhurbaşkanı: Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik "Antisemitizm" suçlamasına "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz" şeklinde yanıt verdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı: Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz

Petro, Netanyahu'nun kendisine yönelik "Hamas destekçisi antisemitist, bize ders veremez." sözlerine X sosyal medya hesabından cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz. Binlerce masum çocuğun, kadının ve yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi katledenlerin yanında olacaksınız. Din ile ilgili olsun ya da olmasın soykırım soykırımdır. En azından devam eden katliamı durdurun." ifadelerini kullandı.

"Gazze ölürse, insanlık da ölür"

Netanyahu'nun sözlerini alıntılayan Petro, "Samiler, soykırımın sorumlusu olmamalıdır zira onlar bu soykırımı yaşadılar. Nazi Avrupa'sında Yahudi halkına yapılan soykırım kabul edilemez olduğu gibi, Filistin halkına yönelik halihazırda yapılan soykırım da kabul edilemez. Ben laik, cumhuriyetçi ve sıradan insanların destekçisiyim, Hamas destekçisi değilim. Beni demokratik, sıradan, laik ve dini ilkelerim Netanyahu'nun yaptığı soykırımı ve insanlık dışı barbarlığı reddetmeye yöneltiyor. Ne antisemitistim ne de insanlık düşmanıyım. Gazze ölürse, insanlık da ölür" değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

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