Kolombiya, ABD ile yaşanan diplomatik krizin aşıldığını duyurdu

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Murillo, ABD yönetimiyle aralarındaki anlaşmazlığı aştıklarını belirterek, "Bu bağlamda, (Kolombiya'nın ABD'deki Büyükelçisi) Büyükelçi Daniel Garcia Pena ve ben, iki hükümet arasında diplomatik nota teatisine yol açan ortak çalışmanın sonuçları olan anlaşmaları takip etmek ve üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Washington'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Murillo, sınır dışı edilen Kolombiyalılara ilişkin, "Hükümet, sınır dışı edilen Kolombiyalıları kabul etmeye devam edeceğini ve onlara hak sahibi vatandaşlar olarak onurlu koşulları garanti edeceğini belirtiyor. Kolombiya, vatandaşlarının haklarını, ulusal çıkarlarını ve saygınlıklarını güvence altına almak için diplomatik diyalog kanallarını sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların dün ülkeye inişine izin vermemişti.

Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatı vermişti.

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurgulamıştı.

ABD, Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı aldığını duyurmuştu.

Petro da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük vergisine misilleme yapacağını açıklamıştı.

Son olarak Beyaz Saray, Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini açıklamıştı.