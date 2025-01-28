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Dünya
AA 28.01.2025 06:17

Trump'tan "erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet vardır" vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu ABD hükümetinin resmi politikası haline getirdiğini yineledi.

Trump'tan "erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet vardır" vurgusu

ABD Başkanı Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin katıldığı parti buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Görevinin ilk haftasında birçok önemli başkanlık karanamesine imza attığını anlatan Trump, en önemli adımlarından birinin de trans bireylerle ilgili adımı olduğunu belirtti.

Trump, "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası haline getirdim. Açıkçası bu zor bir karardı." dedi.

20 Ocak Pazartesi günü Beyaz Saray'da görevine başlayan Trump, aynı gün imzaladığı kararname ile federal hükümetin sadece erkek ve kadın olarak iki biyolojik cinsiyeti tanımasını zorunlu kılmış ve trans bireylerin federal kurumlarda düzenlenen kadın sporlarına katılmasını yasaklamıştı.

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