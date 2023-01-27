Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, uzun yıllardır kapalı olan Haiti'deki konsolosluğun yakında açılacağını açıkladı.

Konsolosluğun açılması kararının, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında alındığı bildirildi.

CELAC zirvesinde, Leyva, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile iki ülke ilişkilerini ele almak için bir araya gelmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Temmuz 2021'de suikast sonucu öldürülen eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için Haiti'den özür dilemişti.

Yapılan soruşturmaların ardından suikastın paralı askerlerden oluşan 26 Kolombiyalı tarafından işlendiği ortaya çıkmıştı.