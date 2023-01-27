Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray ilk kez Ay Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
Biden, burada yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'ın ilk kez bir Ay Yeni Yılı etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Asya-Pasifik topluluğunu ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
ABD'de Asya-Pasifik kökenlilerin yaşam standardında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Biden, diğer taraftan Asyalıların nefret suçuyla karşılaşmaya devam ettiklerine dikkati çekti.
Biden, 22 Ocak'ta Los Angeles'taki Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenleri de anarak, silahlanma yasalarında kısıtlamaya gideceklerini kaydetti.
Etiketler: Beyaz Saray ABD
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