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Köln Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Almanya’da yaşayan Türkler, Berlin’den Köln’e geçecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor.

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Köln Cumhurbaşkanı Erdoğanı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki temaslarının ardından Köln'e geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, Köln/Bonn Havalimanı'nda Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln'deki Diyanet İşleri Merkez Camii çevresinde Avrupalı Türkler ellerinde Türk bayrakları, boyunlarında Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı atkılarıyla toplanmaya başladı.

Açılışa sınırlı sayıda davetlinin alınacak olmasına rağmen caminin etrafındaki sokaklarda binlerce kişinin toplandığı görüldü.

Köln’ün sembolleri arasına giren caminin açılışı için Alman polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda davetli ve gazetecinin alınacağı açılışta Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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