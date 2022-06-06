Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kobe Bryant'ın forması 2 milyon 735 bin dolara satıldı
[Fotoğraf: AA]
Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2 milyon 735 bin dolara alıcı buldu.
SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.
26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.
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