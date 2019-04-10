Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da kurduğu sözde yerel meclisine verdiği destek kapsamında çok sayıda iş makinesi teslim etti.

YPG/PKK'nın teslim aldığı iş makinelerini işgal ettiği bölgelerde mevzi, cephe ve tünel yapımında da kullanacağı öğrenildi.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin daha önce de YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde kurduğu sözde yerel meclislere çok sayıda iş makinesi verdiğini vurguladı.

ABD, son olarak 2 Nisan'da Irak'tan Suriye'ye, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, kapalı kasalar, tankerler, dört çeker araç ve iş makineleri taşıyan 100 civarı tırla sevkiyat yapmıştı.

YPG/PKK, 2014'ten bu yana aldığı ABD desteğiyle Suriye'nin 3'te 1'ini işgal etmişti.

Kaynak: AA