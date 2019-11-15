Yunanistan'daki cuntanın desteğini alan silahlı bir Rum örgütü 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.

Türkiye bu hareket karşısında Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Ada'daki Türklerin can ve mal güvenliği teminat altına alındı.

Ada'da önce federe Türk devleti kuruldu, ardından 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilan edildi.

Erdoğan: Kıbrıs halkının menfaatlerini ve haklarını aynı şekilde korumaya devam edeceğiz

KKTC bugün 36 yaşında. Kuruluş yıldönümü için başkent Lefkoşa'da tören düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında birlik vurgusu yaptı:

"Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 9 yıl sonra nice zorluklarla kurulan cumhuriyet, Kıbrıs Türkü'nün Ada üzerindeki vazgeçilmez haklarının teminatıdır."

[Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'deki törenlerde. Fotoğraf: AA ]

KKTC'nin 36'ncı yaşı için tebrik mesajları da art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur" dedi.

Erdoğan, Kıbrıs halkının menfaatlerini ve haklarını aynı şekilde korumaya devam edeceklerini söyledi.

Akar: Garantör devlet olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da KKTC'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.

Sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türkü'nün Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşıyoruz" ifadesini paylaştı, Türkiye'nin KKTC’yi uluslararası alanda savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa katıldı.

Akar şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olmaya devam edecektir. Bu konudaki her türlü hakkımızı ve sorumluluğumuzu dün olduğu gibi bugün de olduğu gibi yerine getirmekte kararlıyız."

[Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı Ankara'daki törenlerde pasta kesildi. Fotoğraf: AA ]

Çelik: KKTC bir varoluş davasıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medyadan yayınladığı mesajda

"Türk milletinin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türkünün bağımsızlık coskusunu paylaşıyor,aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hürmetle anıyoruz" dedi.



KKTC'ye bir kutlama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, "KKTC bir varoluş davasıdır. Kıbrıs Türk varlığı ve vazgeçilmez hakları her zaman kararlılıkla korunacaktır" dedi.

Kaynak: TRT Haber