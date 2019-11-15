Dünya
Irak'ta Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı15 Kasım 2019 Cuma 23:38 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 00:05
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’nda bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tahrir Meydan’ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Söz konusu patlamanın sesi birçok noktadan duyuldu.
Irak güvenlik kaynaklarından bir açıklama yapılmadı.
Gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetti
Öte yandan Irak'ta 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Bugüne kadar 319 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.
Kaynak: AA