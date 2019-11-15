Ukrayna'da cephanelikte patlama: 2 ölü, 4 yaralı15 Kasım 2019 Cuma 23:16 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 23:21
Ukrayna'nın Harkiv ilinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Ukrayna Devlet Olağanüstü Haller Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Harkiv iline bağlı Balakliya şehri yakınlarındaki füze ve havan topu cephaneliğinde gündüz saatlerinde yaklaşık 25 patlama yaşandı.
2 asker yaşamını yitirdi
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, patlamanın mühimmat kalıntılarının imha edildiği sırada meydana geldiğini duyurdu.
Olayda 2 askeri personel hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
2017'de de aynı cephanelikte patlama yaşandı
Ukrayna'da aynı cephanelikte 2017 yılında yaşanan patlamalarda 20 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş, 339 konut zarar görmüştü.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu patlamaların sabotaj nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı. Geçen sene cephaneliğin yakınlarında çıkan yangın ise büyümeden kontrol altına alınmıştı.
Kaynak: DHA