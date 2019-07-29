Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile doğalgaz konusunu konuşmaya ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Özersay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gerçeklerle yüzleşmeye cesaret edemediğini söyledi.

"Uluslararası aktörler gerçekten yardımcı olmak istiyorlarsa doğalgaz konusunda inisiyatif alsınlar ve Rum lideri masaya oturtsunlar" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ilk yurt dışı seyahatini bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştiriyor.

Kaynak: TRT Haber