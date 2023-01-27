Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'den Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıya kınama
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan koruma müdürüne Allah’tan rahmet, ailesine ve Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabından Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Paylaşımında, Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan koruma müdürüne Allah’tan rahmet, ailesine ve Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: KKTC Azerbaycan
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