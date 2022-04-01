Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde, Ada'daki Türk varlığını yok edip Ada'yı Yunanistan'a bağlamak ve ENOSİS'i gerçekleştirmek için yemin etmiş eli kanlı EOKA örgütünden övgüyle bahsetmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada EOKA'nın, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı mezalim ve katliamların başlıca sorumlusu olduğu vurgulandı:

"Rum terör örgütünü öven bu zihniyet, Rum tarafındaki ırkçılık ve Türk düşmanlığının devam etmekte olduğunun başka bir kanıtıdır. EOKA terör örgütünün sözde 'bağımsızlık ve özgürlük' için 'kahramanca' mücadele ettiğini iddia eden Anastasiadis, tarihle yüzleşmek yerine tarihi gerçekleri yeni nesillerden saklamayı tercih etmektedir. Ada'da bugüne kadar bir anlaşmaya varılamamasının başlıca sebebi Rum tarafında uzun yıllardır hüküm süren bu zihniyettir. Bu nedenle iki halkın kendi devletlerinde, kendi topraklarında, iyi komşuluk ilişkisi içerisinde yan yana yaşamalarını öngören bir anlaşmanın en gerçekçi çözüm modeli olduğu kanaatindeyiz."