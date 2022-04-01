Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sırbistan'da maden kazası: 8 ölü, 20 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sırbistan’da bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. 8 madenci öldü, 20'si yaralandı. Göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Patlama, Sırbistan'ın Niş şehri yakınlarındaki, Soko linyit madeninde yaşandı.
Sabah saatlerinde metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen grizu patlaması sonucu 8 madenci hayatını kaybetti. En az 20 madenci yaralandı. Göçük altında kaç madencinin bulunduğu açıklanmadı.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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