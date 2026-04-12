KKTC'den bayrak provokasyonuna sert tepki

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs’ta paskalya ateşi sırasında KKTC ve Türk bayraklarına saygısızlığı “kabul edilemez bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

Öztürkler, bu tür eylemlerin ada'da barış ve huzur içinde yaşama iradesini zedelediğini, toplumlar arası güveni aşındırdığını ve fanatik bir yaklaşımın göstergesi olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel de gelişmelerin Kıbrıs'ta barış, huzur ve istikrarı hedef alan tehlikeli bir zihniyetin, yeniden canlandırılma isteğini açıkça gözler önüne serdiğini kaydetti. "Bu anlayışın Rum yönetimi ve dış dünyadaki bazı siyasi ve dini makamlar tarafından açıkça sahiplenilmesi ise asla kabul edilemez bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.