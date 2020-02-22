KKTC'de yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesine başvuran hastaya, zatürre teşhisi koyuldu. Hasta bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki karantina bölümüne sevk edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC vatandaşı 74 yaşındaki kadının, bir hafta önce ülkeye döndüğünü, bugün de yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesine başvurduğunu söyledi.

Doktorların ilk aşamada hastaya zatürre teşhisi koyduğunu açıklayan Bakan Pilli, hastanın Dubai’de Koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden, tedbir amacıyla Lefkoşa’ya aktarıldığını anlattı.

Pilli, hastanın genel durumunun iyi olduğunu, diğer yolcuların sağlık durumunun da araştırıldığını belirterek, test için hastadan alınacak örneklerin kesin teşhis için bu gece veya yarın Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı.