Göstericiler, "Halk rejimin yıkılmasını istiyor", "Bir yıldır bekliyoruz ve durmayacağız", "Taleplerimiz sosyal değil siyasi" ve "Halk hareketi hepiniz gidinceye kadar devam edecek" sloganları atarak "gerçek" bağımsızlık ve rejimde köklü değişim çağrısı yaptı.

Cezayirliler, dün olduğu gibi bugün de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, 1 yıldır devam eden gösterilerin başladığı 22 Şubat'ı "milli gün" ilan etmesini kınayan sloganlar attı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ne olmuştu?

Ülkeyi 20 yıldır yöneten Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk sokaklara dökülmüştü. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.