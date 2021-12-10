Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum vatandaş yakalandı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı yakalandı.
Polis kaynaklarına göre, Gazimağusa bölgesinde Zafer Anıtı'nın yer aldığı çemberde Yunanistan bayrağı asma girişiminde bulunan bir Rum yakalandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) turist olarak gelen ve erkek olduğu bildirilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı, Gazimağusa'da arabasından çıkardığı Yunan bayrağını asmaya kalkıştı.
44 yaşındaki Rum, vatandaşların tepkisi üzerine bayrağı olay yerinde bırakarak aracıyla kaçmaya çalıştı.
Polis, provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum'u yakaladı.
GKRY vatandaşının, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde sorgulandığı bildirildi.
Etiketler: KKTC
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