Tropikal ormanlar hızla yok olurken yeni araştırma hem şaşırttı, hem de gelecek için umut verdi.

Uluslararası bir grup araştırmacı, tropikal ormanların, yaklaşık 20 yıl boyunca insanlar müdahalesi olmaksızın bırakıldığı takdirde, neredeyse tamamen yeniden büyüme potansiyeline sahip olduğunu buldu.

Nedeni ise eski orman florası ve faunasının yeni nesil ormanların büyümesine yardımcı olduğu çok boyutlu bir mekanizma.

Onlarca bilim insanı ekosistemi inceledi

Çalışma için, dünyanın her yerinden 90'dan fazla araştırmacı, tropikal ormanların yeniden büyümesinin tam olarak nasıl gerçekleştiğini analiz etmek için bir araya geldi.

Araştırmacılar Amerika ve Batı Afrika'daki üç kıta, 77 alan ve 2 bin 275 arazi parçasından orman kurtarmaya ilişkin verileri inceledi.

Araştırma sırasında toprak, bitki işleyişi, ekosistem yapısı, biyolojik çeşitlilik ve daha fazlası gibi 12 belirli kriteri değerlendirildi.

Bazı verimli topraklar, artık ağaçlar, tohum bankaları ve yeniden filizlenebilecek kütükler de dahil olmak üzere eski orman bölümünün, yeni ormanın büyümeye başlaması için besleyici, birbirine bağlı bir ekosistem oluşturduğu bulundu.

Hollanda Wageningen Üniversitesi İşlevsel Ekoloji Profesörü Lourens Poorter, "Yeni ağaç dikmeye kıyasla, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve besin maddelerinin geri kazanılması açısından çok daha iyi performans gösteriyor.” dedi.

Dünya için çok geç değil

Araştırma sonuçları iklimin yıkıcı etkisinin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir ve bir sonraki adımda nasıl hareket edileceğine dair uygulanabilir tavsiyeler sağlayabilir.

Çalışma verileri insanlığın son birkaç on yılda yıkıcı iklim değişikliği yoluyla verdiği zararı geri almak için çok geç olmadığı anlamını taşıyor.