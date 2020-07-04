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KKTC'de son 24 saatte 1 Covid-19 vakası görüldü
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KKTC'de son 24 saatte 1 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 113'e ulaştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den KKTC'ye giden bir kişide virüs belirlendi, böylece toplam vaka sayısı 113'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı. 5 hastanın tedavisi sürüyor.
KKTC'de bugün 889 Covid-19 testi yapıldı, toplam test sayısı 40 bin 989'a çıktı.
Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği KKTC'de Covid-19'a yakalanan 104 kişi sağlığına kavuştu.
1 Temmuz'da KKTC'ye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.
75 gün Covid-19 vakası görülmeyen ülkede, dün 1, 2 Temmuz'da ise 4 yeni vaka tespit edilmişti.
Etiketler: kktc yeni tip koronavirüs covid-19 kktcSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 23:29
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