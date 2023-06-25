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Dünya
AA 25.06.2023 12:44

KKTC'de seçmenler ara seçim için oy kullanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nden istifa nedeniyle boşalan bir milletvekilliği için yapılan ara seçimde, oy verme işlemi devam ediyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'de sona erecek.

KKTC'de seçmenler ara seçim için oy kullanıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası sebebiyle boşalan Lefkoşa Milletvekilliği için yapılan ara seçimde, 210 bin 121 kayıtlı seçmen, 713 sandıkta oylarını kullanabilecek.

KKTC genelindeki tüm seçmenler, bir Lefkoşa milletvekilliği için oy kullanırken muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi için sadece ilgili mahallelerin seçmenleri oy verecek.

Bugün yapılan ara seçimlerde 6 parti adayı ile 7 bağımsız aday, Lefkoşa Milletvekili seçilebilmek için yarışıyor.

KKTC'de 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde hükümet koalisyonunu oluşturan partilerden Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 24, Demokrat Partinin (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 2 milletvekili bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi'nde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18 milletvekili ile temsil edilirken, Halkın Partisi'nden (HP) istifa eden 2 bağımsız milletvekili bulunuyor.

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