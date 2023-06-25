Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.06.2023 12:41

Rus savaş uçakları İdlib'de sebze halini vurdu: 9 ölü 30 yaralı

Rus savaş uçaklarının, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.

Rus savaş uçakları İdlib'de sebze halini vurdu: 9 ölü 30 yaralı
[AA (Arşiv)]

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.03'te Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden havalanan 3 Rus savaş uçağı, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçesindeki sebze haline, il merkezine ve Beynin köyüne hava saldırıları düzenledi.

Suriye Sivil Savunması'ndan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Cisir eş Şuğur'da bulunan sebze halindeki saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

ETİKETLER
İdlib Rusya
Sıradaki Haber
ABD istihbaratı, Wagner isyanını önceden bildiklerini iddia etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Bitlis'te tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, çok sayıda hayvan telef oldu
13:19
Bakan Işıkhan: 11 ildeki 57 noktada 13 bin 319 iş yeri yapılacak
13:11
2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
13:07
Bakan Tekin: Küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük
13:02
Edirne'de bir evde 26 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi
12:58
Şanlıurfa'daki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Aynı aileden 3 kişi öldü
Iğdır'da bol yağışla yeşeren doğa, besicileri göçten ve masraftan kurtardı
Iğdır'da bol yağışla yeşeren doğa, besicileri göçten ve masraftan kurtardı
FOTO FOKUS
Sahara Geçidi'ne haziranda kar yağdı
Sahara Geçidi'ne haziranda kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ