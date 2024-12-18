Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2024 04:26

KKTC'de Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

KKTC'de Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi
[Fotograf: AA]

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde, Uluslararası Final Üniversitesinin destekleriyle, başkent Lefkoşa'daki Mevlevihane'de Şeb-i Arus töreni yapıldı.

Kıbrıs Türklerinin ilgi gösterdiği törende, Türkiye'den gelen sanatçıların da katılımıyla tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi sunuldu.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş, törende yaptığı konuşmada, büyük bir mutasavvıf, düşünür, alim ve gönül insanı Hazreti Mevlana'nın, yaşantısıyla yüzlerce yıldır hoşgörü, iyilik, barış ve kardeşliğin sembolü olarak insanlığa yol gösterdiğini hatırlattı.

KKTC'de Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Aktaş, "Kuşkusuz ancak aşkla yazılmış bir eser 7,5 asır ayakta kalabilir. Hazreti Mevlana eserlerini öyle bir aşkla meşk etmiş ki, vuslatından 751 sene sonra dahi bir araya geliyor, onun düğün gecesinde onu hayırla, muhabbetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Enstitü olarak, başta KKTC olmak üzere birçok ülkede Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli gibi birçok değeri ve onların yüzyıllar boyunca oluşturduğu müktesebatı tüm insanlığa duyurmak ve tanıtmak için çaba harcadıklarını belirten Aktaş, programın düzenlenmesine katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür etti.

ETİKETLER
Mevlana KKTC
Sıradaki Haber
Filistin işbirliği mekanizması ilk toplantısını yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:25
Filistin işbirliği mekanizması ilk toplantısını yaptı
04:04
Papa, Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
03:04
Katil İsrail'in öldürdüğü Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet istedi
02:17
Drift atan sürücü polis aracına çarptı
00:41
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya tekrar "vali" şeklinde hitap etti
00:41
Fahrettin Altun: TRT Farsça bizim hakikat mücadelemizin bir eseridir
Soykırımcı İsrail'in harabeye çevirdiği Gazze...
Soykırımcı İsrail'in harabeye çevirdiği Gazze...
FOTO FOKUS
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi, soykırımcı İsrail'in hedefinde
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi, soykırımcı İsrail'in hedefinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ