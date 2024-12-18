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Dünya
AA 18.12.2024 04:00

Papa, Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını açıkladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 2021 yılında yaptığı Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını açıkladı.

Papa, Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını açıkladı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, "Spera" adıyla gelecek yıl içinde yayınlanması beklenen otobiyografisinde Papa Franciscus, çocukluğundan yakın zamana dek anılarını derledi.

Papa'nın kitabında bahsettiği öne çıkan güncel anısı, 5-8 Mart 2021'de yaptığı Irak ziyareti ve bu gezisi sırasında atlatılan saldırı girişimleri oldu.

Papa Franciscus otobiyografisinde, "(Irak) Polis, İngiliz gizli servislerinden alınan bilgiler üzerine Vatikan Jandarması'nı uyarmıştı: Patlayıcılarla dolu genç bir intihar bombacısı olan kadın, kendini havaya uçurmak için Musul'a gidiyordu. Aynı amaçla yola çıkan bir minibüs de hızla hareket ediyordu ama seyahat devam etti." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyaretinin Musul ayağında jandarmaya iki saldırganı sorduğunu belirterek, "Jandarmaya bu iki saldırganla ilgili ne bilindiğini sordum. Komutan kısa bir yanıt verdi: 'Artık yoklar.' dedi. Irak polisi önlerini kesip onları patlatmıştı. Bu durum beni çok etkiledi. Bu da savaşın zehirli meyvelerinden biriydi." yorumunu yaptı.

Papa Franciscus, Irak'a yaptığı ziyaretle bu ülkeye giden tarihteki ilk Papa olmuştu.

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