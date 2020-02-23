Haber Giriş: Kaynak: DHA
KKTC'de koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.
KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastanın sonuçlarının Türkiye'den geldiği ve negatif çıktığı kaydedildi.
Etiketler: KKTC koronavirüs LefkoşaSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 18:29
Sıradaki Haber
Irak, İran sınırını ticari geçişlere de kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz