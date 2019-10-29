Dünya
KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü29 Ekim 2019 Salı 14:35 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 14:49
KKTC'de Geçitkale Havaalanı'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü. Henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı pist yakınlarına düşen eğitim uçağında bulunan iki kişi öldü.
Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havaalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişi yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: KKTC eğitim uçağı uçak kazası