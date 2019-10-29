Alman Enerji ve Ekonomi Bakanı Altmaier, Dortmund'daki Dijital Zirvesi'ne katıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yer aldığı zirvede selamlama konuşması sonrası yerine geçmek için hareket etti.

Platformdan inerken ilk basamağı göremeyen Altmaier, önce sendeledi ardından da kafa üstü yere düştü.

Altmaier'e hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Müdahale sırasında görüntülenmemesi için perde çekildi.

Zirveye ara verilirken Altmaier hastaneye kaldırıldı.

Ekonomi bakanının düşmeye bağlı yaralandığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber