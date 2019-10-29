Dünya
Alman bakan Altmaier sahneden düşüp yaralandı29 Ekim 2019 Salı 13:50 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 17:21
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Dortmund kentinde katıldığı bir toplantıda sahneden düşerek yaralandı.
Alman Enerji ve Ekonomi Bakanı Altmaier, Dortmund'daki Dijital Zirvesi'ne katıldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yer aldığı zirvede selamlama konuşması sonrası yerine geçmek için hareket etti.
Platformdan inerken ilk basamağı göremeyen Altmaier, önce sendeledi ardından da kafa üstü yere düştü.
Altmaier'e hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Müdahale sırasında görüntülenmemesi için perde çekildi.
Zirveye ara verilirken Altmaier hastaneye kaldırıldı.
Ekonomi bakanının düşmeye bağlı yaralandığı belirtiliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: ekonomi ve enerji bakanı Dortmund Altmaier almanya