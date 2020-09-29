KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, COVID-19'a ilişkin, son 24 saatte 1593 test yapıldığını, 6 yeni vakanın tespit edildiğini ve tedavisi tamamlanan 17 hastanın da taburcu edildiğini açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 752'ye yükseldi.

Tespit edilen vakalardan 4'ünün yurt dışı, 1'inin yurt içi kaynaklı olduğunu belirten Pilli, 1'inin de daha önce tespit edilen bir vakayla temas eden kişi olduğunu anlattı.

Pilli, tedavisi süren vaka sayısının 144 olduğunu, yoğun bakımda yatan hasta bulunmadığını söyledi.

Rum kesiminde vaka sayısı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ise son 24 saate 2 bin 465 test yapılırken, 17 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, yenilerle birlikte toplam vaka sayısının 1713'e yükseldiğini duyurdu.