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BM ve Almanya'dan Libya konulu toplantı
[Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için toplantı düzenlendi. / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
BM Libya Destek Misyonu Sözcüsü Jean Alam, BM ile Almanya'nın, bakanlar düzeyinde Libya konulu bir toplantıya ev sahipliği yapmaya karar verdiğini açıkladı. Toplantı 5 Ekim'de yapılacak.
Libya El-Ahrar kanalında yer verilen açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean Alam, BM ile Almanya'nın bakanlar düzeyinde ev sahipliği yapacağı toplantının, "ocak ayında Libya konulu Berlin Konferansı'nda verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak için yapılan çabaların bir parçası" olduğunu anlattı.
Açıklamada, 5 Ekim'de yapılacağı ifade edilen toplantıda, üst düzey yetkililerin yanı sıra Berlin Konferansı katılımcılarının da yer alacağı belirtildi.
Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.
Etiketler: libya konulu toplantı BM Libya Destek Misyonu Sözcüsü Jean Alam birleşmiş milletler almanyaSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 02:25
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