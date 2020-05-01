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KKTC'de 14 gündür yeni vaka görülmedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 gündür yeni vaka görülmedi. Mevcut 108 vakadan 101'i ise iyileşerek taburcu oldu. Ülkede, tedavisi süren yalnızca 3 hasta kaldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 gün üst üste yeni vaka tespit edilmedi.
Ülkede10 Mart'ta yurt dışı kaynaklı ilk vaka saptanmıştı. Bugüne kadar toplam 108 vaka tespit edildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınıyla mücadele tavsiyeleri büyük ölçüde hayata geçirildi. KKTC, henüz can kaybı olmadan sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk ülke oldu.
4 can kaybının yaşandığı ülkede tedavi gören hasta sayısı 3’e indi. 108 vakadan taburcu edilen hasta sayısı 101 oldu.
KKTC, şimdi durma noktasına gelen ekonomiyi yeniden canlandıracak adımlar atmaya hazırlanıyor. Kısmi sokağa çıkma yasağı 4 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Bazı iş kollarının da kontrollü biçimde açılmasına izin verilecek.
Etiketler: KKTCSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 17:02
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