Haber Giriş: Kaynak: AA
Bulgaristan’da 4,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bulgaristan Bilimler Akademisine (BAN) bağlı Merkez Rasathane, 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Filibe’nin kuzeydoğusunda ve 2 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
Deprem ülkenin güney komşusu Yunanistan ve kuzey komşusu Romanya’da da hissedildi.
Paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Bulgaristan deprem filibeSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 16:09
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