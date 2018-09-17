KKTC sadece "sonuç odaklı" müzakereden yana

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından makamında kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay burada yaptığı konuşmada, KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında çok daha yakın koordineli bir iletişim sağlayarak özellikle dış ilişkiler anlamında daha etkin olmak için adımlar atacaklarını kaydetti.

Uluçay, atılacak adımlarda TBMM Dışişleri Komisyonu ile yakın bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti.

"Yeni bir müzakere süreci başlayacaksa mutlaka sonuç odaklı olmalı"

Kıbrıs sorununun kendileri için en önemli mesele olmaya devam ettiğini kaydeden Uluçay, "Eğer yeni bir müzakere süreci başlayacaksa bunun mutlaka sonuç odaklı olması gerekir. Biz de Kıbrıs adasında gerek ekonomik gerekse doğal kaynakların ortak kullanılabilmesi anlamında Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs’ta atılan her kalp atışını Türkiye’den duyuyoruz"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da, ilk ziyaretlerini KKTC’ye yaptıklarını vurgulayarak, Uluçay'a Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorunuyla ilgili beklentilerinin ikinci plana atılamayacağını ifade eden Bozkır, “Kıbrıs’ta atılan her kalp atışını Türkiye’den duyuyoruz" dedi.

Bozkır, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Temmuz 2017'de yapılan ve sonuç alınamayan Kıbrıs Konferansı'nın ardından Rumların gerçek niyetinin ortaya çıktığını belirterek, “Rumların bütün amaçları görüşmeler vasıtasıyla zaman kazanmak, elde ettikleri konumu güçlendirmek ve esas niyetlerinin Kıbrıslı Türkler’i kurmuş oldukları sahte devletin bir azınlığı olarak görmek” diye konuştu.

Ucu olmayan, sonuç alınması mümkün görülmeyen süreçlerin artık yararı olmayacağını düşündüklerini ifade eden Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin de aynı görüşte olduğunu görmekten memnuniyet duydukları dile getirdi.

Bozkır, Ekim ayında Meclis açıldıktan sonra KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ağırlamak istediklerini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili kamuoyu ve komisyonla görüşlerini paylaşmalarının böylelikle mümkün olacağını kaydetti.

Kaynak: AA