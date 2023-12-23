KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan şehit askerler için taziye mesajı

Ertuğruloğlu mesajında, "Irak’ın kuzeyinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Anavatanımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.