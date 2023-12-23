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Dünya
AA 23.12.2023 02:59

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan şehit askerler için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan şehit askerler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ertuğruloğlu mesajında, "Irak’ın kuzeyinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Anavatanımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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