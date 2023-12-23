Hamas, BMGK'nin Gazze'ye yardım girişiyle ilgili kararını yetersiz buldu

Söz konusu karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesinin ardından Hamas tarafından yazılı açıklama yapıldı.

BMGK'nin Gazze'de devam eden "soykırım" savaşını durdurmaya yönelik bir karar alamamasından duyulan memnuniyetsizliğin dile getirildiği açıklamada, "Kabul edilen 2722 sayılı karar, yetersiz bir adımdır ve askeri terör makinesinin Gazze'de meydana getirdiği felaketi karşılayacak düzeyde değildir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD, "karar tasarısının içini boşaltmak ve İsrail'in, Gazze'de kan dökme ve yıkıma devam etmesine olanak tanıyan zayıf bir formatta çıkarılmasına sebep olmakla" suçlandı.

Hamas'ın açıklamasında, BMGK'nin, İsrail'i, Gazze'nin tüm bölgelerine özellikle de her gün işlenen katliamların yanı sıra aç bırakma politikasına maruz kalan kuzeye yeterli miktarda yardım girişine izin vermeye zorlaması gerektiği kaydedildi.

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından dün kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.