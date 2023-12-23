Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.12.2023 01:43

Hamas, BMGK'nin Gazze'ye yardım girişiyle ilgili kararını yetersiz buldu

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılmasını" öngören karar tasarısını yetersiz bir adım olarak değerlendirdi.

Hamas, BMGK'nin Gazze'ye yardım girişiyle ilgili kararını yetersiz buldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Söz konusu karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesinin ardından Hamas tarafından yazılı açıklama yapıldı.

BMGK'nin Gazze'de devam eden "soykırım" savaşını durdurmaya yönelik bir karar alamamasından duyulan memnuniyetsizliğin dile getirildiği açıklamada, "Kabul edilen 2722 sayılı karar, yetersiz bir adımdır ve askeri terör makinesinin Gazze'de meydana getirdiği felaketi karşılayacak düzeyde değildir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD, "karar tasarısının içini boşaltmak ve İsrail'in, Gazze'de kan dökme ve yıkıma devam etmesine olanak tanıyan zayıf bir formatta çıkarılmasına sebep olmakla" suçlandı.

BMGK'den Gazze için "acil adım atılması" kararı
BMGK'den Gazze için "acil adım atılması" kararı

Hamas'ın açıklamasında, BMGK'nin, İsrail'i, Gazze'nin tüm bölgelerine özellikle de her gün işlenen katliamların yanı sıra aç bırakma politikasına maruz kalan kuzeye yeterli miktarda yardım girişine izin vermeye zorlaması gerektiği kaydedildi.

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından dün kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Hamas
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 99 gazeteci öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:36
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
02:30
İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
01:59
Altı ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de
02:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşümü karalama kampanyası yapanlar insanımızın canıyla oynuyorlar
01:34
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit askerler için başsağlığı mesajı
01:32
Muğla'da kayan yolcu otobüsü uçurumun kenarında durabildi
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
FOTO FOKUS
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ